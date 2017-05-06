سماحة المفتي يفتتح ملتقى عرسان جدة بكلمة توجيهية مساء اليوم

وسط مشاركة 1400 عريس وعروس يفتتح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ملتقى عرسان جدة والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة بدء من اليوم (الأحد) ولمدة 3 أيام ضمن فعاليات مهرجان فرح جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

كما يشهد الملتقى الذي ينطلق عصر اليوم العديد من اللقاءات بدء باللقاء الأول بعنوان “المهارات الاجتماعية للحياة المستقرة” للدكتور فؤاد بن صدقة مرداد، ثم اللقاء الثاني بعنوان “الحقوق والواجبات بين الزوجين” للدكتور علي بن عمر بادحدح، ثم اللقاء الثالث بعنوان “الأحكام الشرعية في الزواج” للدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة.

كما يشهد الملتقى خلال أيامه الثلاث مشاركة نخبة من الأكاديميين والاستشاريين والدعاة المتخصصين في التوجيه الأسري.

وأوضح مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الأسري بجدة، الاستاذ فهد بن بنيه الحازمي بأن ملتقى عرسان جدة يهدف لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والاتجاهات لبناء أسرة آمنة مستقرة في ظل المتغيرات المعاصرة، مبيناً بأن الملتقى يسعى لإكساب المشاركين المعارف في الأحكام الشرعية للزواج وتطوير مهارات التواصل الفعال لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، فضلاً عن تزويدهم بمهارات التهيئة النفسية للحياة الزوجية، وتنمية مهارات ومعارف واتجاهات الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الجانب الاجتماعي، وتبصير المشاركين بالملتقى بالسلوكيات الصحية في الحياة الزوجية، إلى جانب تنمية قدرات المشاركين بالملتقى على التخطيط المالي السليم للأسرة.

وأضاف الحازمي بأن الملتقى يعزيز الجوانب الشرعية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والطبية لدى العرسان، مبيناً بأن محاور الملتقى تتناول في الجانب الشرعي أهداف الزواج والحقوق والواجبات بين الزوجين، كما يتناول محور الجانب الشرعي والاقتصادي أسس الزواج الناجح ومراحله وميزانية الأسرة وفوائدها وكيفية إعداد خطة لإدارة ميزانية الأسرة، فيما يتناول الجانب النفسي الخصائص النفسية للرجل والمرأة والاشباع العاطفي بين الزوجين ومهارات تنمية العلاقة بين الزوجين والعوامل التي تساعد على تكوين تحقيق الرضا بين الزوجين، أما الجانب الاجتماعي فيتناول المهارات الاجتماعية للحياة المستقرة ومهارات الحوار الزوجي والتعامل مع أهل الزوج والزوجة والتعامل مع المشكلات، وأخيراً يتناول الملتقى المحور الطبي مستعرضاً العلاقة بين الزوجين ومراحلها والمفاهيم الخاطئة عن العشرة الزوجية والسلوكيات الصحية والتغذية السليمة.

يذكر بأن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث تعتبر هذه الدورات بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.

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