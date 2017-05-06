ختام الدورة التأهيلية للشباب المقبلين على الزواج بوادي الدواسر

اختتمت جمعية البر الخيرية بالنويعمة في محافظة وادي الدواسر مؤخراً ، فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، التي نظمتها بالتعاون مع وكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع .

وأفاد مقدم الدورة الدكتور خالد السهلي أن الدورة هدفت الى تنمية الثقافة الزوجية والأسرية لدى المشاركين, وإكسابهم الكثير من المفاهيم والحلول لمساعدتهم في تخطي العقبات التي قد تصادفهم في حياتهم الزوجية, وضرورة تحمل المسؤوليات، و معرفة الاحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية ، و زيادة الوعي بجوانب وشؤون ومتطلبات الحياة الزوجية ، ونشر ثقافة الحوار الزوجي والتواصل الفعال بين الزوجين, وإبراز ثقافة الحقوق الزوجية .

كما اوضح المدرب بالدورة سعد آل غلفيص أن الدورة تضمنت العديد من المحاور في الجوانب الشرعية الاجتماعية والاقتصادية، والجوانب الصحية والنفسية، و الإدارة الذكية لميزانية الأسرة، و فهم الخصائص النفسية بين الزوجين .