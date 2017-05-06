 “الشورى” يدرس دمج “الهيئة” مع “الشؤون الإسلامية” | فيفاء أون لاين
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

“الشورى” يدرس دمج “الهيئة” مع “الشؤون الإسلامية”

“الشورى” يدرس دمج “الهيئة” مع “الشؤون الإسلامية”
فيفاء أون لاين- متابعة

أفادت مصادر أن مجلس الشورى يدرس دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصبح اسمها “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب”.

وذكرت المصادر أن مقترح دمج الهيئة بالشؤون الإسلامية يأتي تقليلاً للمصاريف، وسيتم طرحه خلال استقبال المجلس لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في جلسة يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت بحسب صحيفة “الحياة” أن المجلس سيطالب الوزارة بقصر المدة الزمنية بين الأذان والإقامة في المساجد إلى خمس دقائق فقط، بدلاً من المعمول به حالياً.

وأشارت أن المجلس سيطالب الوزارة بتحديد خطب الجمعة للخطباء، ووضعها في أطر واضحة حتى لا يتم الاجتهاد فيها، وكي يتم تجاهل المواضيع الهامشية والتركيز على المواضيع المهمة كالسلوك والقيم وتعزيز الوحدة الوطنية.

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