 سفراء مجلس التعاون: تلفيق قضايا مخدرات بالمطارات المصرية افتراء وكذب | فيفاء أون لاين
السبت, 10 شعبان 1438 هجريا, الموافق 6 مايو 2017 ميلاديا

سفراء مجلس التعاون: تلفيق قضايا مخدرات بالمطارات المصرية افتراء وكذب

سفراء مجلس التعاون: تلفيق قضايا مخدرات بالمطارات المصرية افتراء وكذب
فيفاء أون لاين- متابعة

أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القاهرة، أن ما تردد في رسائل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “الواتس آب” خلال الأيام القليلة الماضية، من تحريض للمواطنين الخليجيين على عدم السفر إلى جمهورية مصر العربية، والزعم بتعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات المصرية إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات، هو كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، وبعيد كل البعد عن أواصر العلاقات “الخليجية-المصرية” التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من أجل مصلحة المنطقة العربية.

وأعرب السفراء عن استغرابهم الشديد من تداول هذه الادعاءات المُغرضة، ويهيبون بكافة المواطنين الخليجيين عدم تصديق هذه الادعاءات والأكاذيب، التي تهدف إلى منعهم من القدوم لجمهورية مصر العربية وإثارة البَلبَلة ونشر الفتنة.

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