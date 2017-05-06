في جولة على محافظة الريث مدير تعليم صبيا يفتتح عددا من المشاريع التعليمية والتربوية

قام مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس صباح اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر شعبان لعام ١٤٣٨ه‍ بجولة تعليمية لمحافظة الريث، وبدأت جولته بافتتاح معرض الإبداع المعرفة المقام بمدرسة وادي أتران الابتدائية حيث تجول في المعرض واستمع لشرح مفصل من طلاب المدرسة عن أركان المعرض ومحتوياته، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسيه الأستاذ ربيع بن مهدي عطية ومدير مكتب التعليم بالريث الأستاذ مفرح بن يحيى الريث وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين.

ثم توجه مدير تعليم صببا لافتتاح مبنى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة والثانوية وكان في استقباله نائب محافظ الريث الأستاذ علي بن أحمد الريثي ورؤساء المراكز ومنسوبي مكتب تعليم الريث.

وبعد افتتاح مبنى المدرسة تجول سعادته والحضور في أركان المعرض المصاحب مبديا إعجابه بما حواه من مبادرات ومعروضات ومشاريع تعليمية.

ليفتح بعد ذلك مكتب تنسيق مبادرة وفاء بالريث، حيث تحدث المشرف على مكتب وفاء بالإدارة الأستاذ حسين بن غالب نمازي عن مبادرة وفاء وأهداف المكتب والبرامج والخدمات المقدمة لأبناء وبنات الشهداء ومنسوبي ومنسوبات التعليم، بعدها عرض منسق مكتب وفاء بالمحافظة الأستاذ قاسم الزهراني الجهود التي تم تقديمها لهذه الفئة خلال الفترة الماضية والتي تمخض عنها عقد شراكة استراتيجية مع جمعية البر الخيرية بالريث لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب والمعلمين المتوفين، بعد ذاك قام مدير تعليم صبيا ووكيل محافظ الريث بتسليم 28 طالبا من هذه الفئة الغالية هدايهم المالية وبطاقات الهدايا العينية والمقدمة من جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

واختتمت جولة سعادة مدير التعليم في صبيا للريث بافتتاح مكتب التعليم بمحافظة الريث وذلك بحضور نائب محافظ الريث الأستاذ علي بن أحمد الريثي والمساعد للشؤون المدرسيه الأستاذ رببع بن مهدي عطية، وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من القرآن الكريم ثم أوبريت إنشادي من أداء طلاب المحافظة، بعد ذلك تحدث مدير مكتب التعليم بالريث الأستاذ مفرح بن يحيى الريثي في كلمته عن دور القيادة الرشيدة أيدها الله في نشر العلم والتعليم و افتتاح المدارس في كل أرجاء الوطن، مقدما باسمه واسم أبناء المحافظة الشكر والتقدير لولاة الأمر وسمو أمير منطقة جازان ولسعادة مدير التعليم ومساعديه لدورهم وسعيهم الحثيث من أجل افتتاح وتدشين مكتب التعليم بالريث.

وبعد تدشين الموقع الإلكتروني للمكتب، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن منجزات مكتب التعليم خلال العام الحالي، وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والداعمة بحضور مدير شرطة المحافظة ومدير الدفاع المدني ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة لتلتقط بعدها الصور التذكارية بهذه المناسبة.