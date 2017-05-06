نادي جازان يحصد المركز الاول في بطولة رفع الأثقال للفئة الحركية والشلل الدماغي بالطائف

بمتابعة من رئيس مجلس إدارة نادى الاحتياحات الاستاذ علي عبده زارع وأعضاء المجلس حصد لاعبي نادي جازان لرفع الأثقال للفئة الحركية والشلل الدماغي الميدليات الذهبية وجاء هذا الإنجاز ضمن بطولة المملكة لرفع الأثقال للفئة الحركية والشلل الدماغي والتي أقيمت من الفترة ٠٨/٠٨/١٤٣٨ بالطائف .

حيث حصد نادي جازان المركز الاول وحصول اللاعبين وحيد عوض ميدالية ذهبية واللاعب محمد مريع ميدالية ذهبية واللاعب يحي عباس واللاعب حسين فتح ميدالية ذهبية واللاعب محمد جِبْرِيل ميدالية ذهبية .

حيث قاد هذا الإنجاز مدرب النادي الكابتن بخيت علان وإداري النادي الاستاذ ماجد بن عبده خميس .