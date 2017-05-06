بالصور: ختام دوري عاصفةالحزم للمجمعات القرآنية بتحفيظ شرورة

إيماناً من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشرورة بأهمية الشباب ورعايتهم وتهيئة البرامج المناسبة لهم ولاحتياجاتهم ، قامت وحدة البرامج التربوية والتعليمية في الجمعية بتنظيم دوري عاصفة الحزم بين المجمعات القرآنية ضمن برنامج حصانة .

وقد انطلقت فعاليات الدوري يوم الخميس 17 / 06 / 1438هـ وانتهت مساء أمس الجمعة 09 / 08 / 1438هـ . وشارك في هذا البرنامج ولله الحمد جميع المجمعات القرآنية في شرورة والوديعة ، وقد قسمت المجمعات إلى مجموعتين ، أقيمت خلالها ( 15 ) مباراة . وكان لهذا الدوري وانطلاقته عدة أهداف: أولاً: تفعيل البيئات الجاذبة في حلقات تحفيظ القرآن واستقطاب طلاب جدد . ثانياً: اكساب الطلاب بعض المهارات الرياضية والبدنية ثالثاً: شغل أوقات الطلاب بما هو نافع ومفيد وتعزيز روح الأخوة والتعاون .

رابعاً: احتواءالطلاب فكرياً وأخلاقياً وسلوكياً . وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ناصر بن مبارك آل شملان في كلمته في حفل التكريم ، إلى أنبرنامج حصانة وما يحتويه من برامج تربوية وثقافية وعلمية وترفيهية نافعة لطلاب الحلقات يأتي ضمن توجيهات كريمة بناءً على الأمر السامي رقم 27526 .

وأضاف “آل شملان” بأن دوري عاصفة الحزم للمجمعات القرآنية حقق ولله الحمد أهدافه أبرزها : 1. غرس روح المحبة والتآلف بين طلاب الحلقات في المجمعات القرآنية .

2.غرس روح التعاون والتكاتف بين القائمين على هذه المجمعات من خلال الترتيب والتنظيم لهذا الدوري .

3. الحفاظ على شبابنا في الحلقات في أجواء من الترفيه النافع والمفيد لهم في أبدانهم وأذهانهم .

4.ربط مجموعة من الشباب من خارج الحلقات بهذا الدوري مما يحبب إليهم حلقات التحفيظ والانضمام إليها .

وفي ختام الدوري تم تكريم الفريق الفائز في المباراة النهائية “مجمع البراء بن مالك القرآني” بعد تغلبه على المدرسة القرآنية النموذجية بضربات الترجيح ، كما تم تكريم هداف الدوري واللعب النظيف والداعمين والحكام وعدد من المتعاونين في إنجاح الدوري .

أقيمت فعاليات الدوري في ملعب القلعة الرياضي الراعي الرسمي لدوري عاصفة الحزم للمجمعات القرآنية ، وقد حضر المباراة النهائية وحفل التكريم مدير شرطة شرورة ونائب رئيس نادي شرورة الرياضي وعدد من المسؤولين وجمع من الجماهير وطلاب المجمعات …

صور البرنامج :