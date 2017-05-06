 بالصور: ختام دوري عاصفةالحزم للمجمعات القرآنية بتحفيظ شرورة | فيفاء أون لاين
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

ضمن برنامج حصانة

بالصور: ختام دوري عاصفةالحزم للمجمعات القرآنية بتحفيظ شرورة

بالصور: ختام دوري عاصفةالحزم للمجمعات القرآنية بتحفيظ شرورة
فيفاء أون لاين ـ شرورة
إيماناً من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشرورة بأهمية الشباب ورعايتهم وتهيئة البرامج المناسبة لهم ولاحتياجاتهم ، قامت وحدة البرامج التربوية والتعليمية في الجمعية بتنظيم دوري عاصفة الحزم بين المجمعات القرآنية ضمن برنامج حصانة .
وقد انطلقت فعاليات الدوري يوم الخميس 17 / 06 / 1438هـ وانتهت مساء أمس الجمعة 09 / 08 / 1438هـ .
وشارك في هذا البرنامج ولله الحمد جميع المجمعات القرآنية في شرورة والوديعة ،  وقد قسمت المجمعات إلى مجموعتين ، أقيمت خلالها ( 15 ) مباراة  .
وكان لهذا الدوري وانطلاقته عدة أهداف:
أولاً: تفعيل البيئات الجاذبة في حلقات تحفيظ القرآن واستقطاب طلاب جدد .
ثانياً: اكساب الطلاب بعض المهارات الرياضية والبدنية
ثالثاً: شغل أوقات الطلاب بما هو نافع ومفيد وتعزيز روح الأخوة والتعاون .
رابعاً: احتواءالطلاب فكرياً وأخلاقياً وسلوكياً .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ناصر بن مبارك آل شملان في كلمته في حفل التكريم ، إلى أنبرنامج حصانة وما يحتويه  من برامج تربوية وثقافية وعلمية وترفيهية نافعة لطلاب الحلقات يأتي ضمن توجيهات كريمة بناءً على الأمر السامي رقم 27526 .
وأضاف “آل شملان” بأن دوري عاصفة الحزم للمجمعات القرآنية حقق ولله الحمد أهدافه أبرزها  :
1. غرس روح المحبة والتآلف بين طلاب الحلقات في المجمعات القرآنية  .
2.غرس روح التعاون والتكاتف بين القائمين على هذه المجمعات من خلال الترتيب والتنظيم لهذا الدوري .
3. الحفاظ على شبابنا في الحلقات في أجواء من الترفيه النافع والمفيد لهم في أبدانهم وأذهانهم  .
4.ربط مجموعة من الشباب من خارج الحلقات بهذا الدوري مما يحبب إليهم حلقات التحفيظ والانضمام إليها .
وفي ختام الدوري تم تكريم الفريق الفائز في المباراة النهائية “مجمع البراء بن مالك القرآني” بعد تغلبه على المدرسة القرآنية  النموذجية بضربات الترجيح ،  كما تم تكريم هداف الدوري واللعب النظيف والداعمين والحكام وعدد من المتعاونين في إنجاح الدوري .
أقيمت فعاليات الدوري في ملعب القلعة الرياضي الراعي الرسمي لدوري عاصفة الحزم للمجمعات القرآنية ، وقد حضر المباراة النهائية وحفل التكريم مدير شرطة شرورة ونائب رئيس نادي شرورة الرياضي وعدد من المسؤولين وجمع من الجماهير وطلاب المجمعات …
صور البرنامج :

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