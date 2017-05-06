اختتام معرض الفن التشكيلي القوي الامين لبرنامج كيف نكون قدوة بمحافظة جدة

في صورة جميلة من صور الإبداع تحت شعار (كيف نكون قدوة؟ يضع المعرض التشكيلي (القوي الأمين ) رحاله في محطته الأخيرة بجدة في الردسي مول بعد رحلة رائعة انطلقت من مكة مول مروراً بمكتبة الملك فهد العامة والتي وتنتهي بالردسي مول بجدة في مبادرة ناجحة من المبادرات التي نظمها فرع وزارة الثقافة والاعلام بجدة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” حيث تم افتتاحه يوم الخميس ١٤٣٨/٨/٨ بحضور مدير عام فرع وزارة الثقافة والاعلام بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ وليد غازي با فقيه وعدد كبير من الزوار من مختلف الأعمار والشرائح و سيستمر الى يوم غد السبت١٤٣٨/٨/١٠ كآخر الفعاليات التي نظمها فرع وزارة الثقافة والاعلام . ومثلت فيه اللوحات الفنية ل ٢٣ فنانا وفنانة تشكيلية عامل جذب كبير لزوار المعرض لما فيها من فنية وجمالية معبرة عن قيم انسانية توحي بمباديء اخلاقية سامية تصيغ مكونات المؤمن ( القوي الأمين ) الذي حمله عنوان المعرض

الجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لثلاثة أيام في محطته الأخيرة

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