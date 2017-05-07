الكلية التقنية للبنات بجازان تفعل برنامج( غرس)

فعلت الكلية التقنية للبنات بجازان برنامج( غرس) وهو برنامج تطوعي قدم من متدربات التصميم المستوى الرابع

وقد هدف هذا البرنامج الى توضيح اهمية غرس العمل التطوعي واثرة المثمر في المجتمع وافتتح البرنامج بكلمة من عميدة الكلية الاستاذة سامية موسى والتي اشادت بأهمية العمل التطوعي في غرس القيم والمبادئ وتعزيز الروابط الانسانية في المجتمع،

ثم قامت قائدة فريق غرس المتدربة صالحة جبلي بالتعريف عن الفريق والبرنامج واهدافه

حيث وضحت ان البرنامج هو مجهود من قبل الفريق يمثلون فيه اعلى درجات العطاء والخير والعمل الصالح

حيث استهدف البرنامج مجموعة من منسوبات الكلية يشكلون جزء اساسي في قوامة الكلية وهم ( حارسات الكلية، عاملات النظافة، المراسلات)

فقدم لهم الشكر والثناء على مايبذلونه في الكلية من اهتمام وحرص على اعمالهم ومبادرتهم الفعالة في جميع الأوقات

وتم عرض فيديو شكر لجهودهم

ثم وزعت الهدايا عليهم والذي احتوت على قطع تم تصميمها وانتاجها من قبل فريق غرس وبأشراف مدرباتهم في قسم التصميم،

ثم قدم برنامج شكر من قبل مشرفة النشاط ومشرفة التوجية والارشاد

الذي قدموا فيه الشكر للمتدربات المتفوقات والمتميزات في الأنشطة وقدمت شهادات الشكر من قبل وكيلة شؤون المتدربات الاستاذة ساره الصالحي.

وفي ختام البرنامج تم توجيههم للبوفيه الذي اعد مسبقا لهم..

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