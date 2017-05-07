التدريب التقني :تأهيل ( 4683)  سعودي وسعودية في برنامج أُتقن

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل ( 4683) سعودي وسعودية في ختام المرحلة الاولى من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” المُنفذ في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة .

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج أتم مرحلته الأولى في ختام الأسبوع الثالث في مجالات تقنية نوعية للرجال والنساء ، حيث بلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية(1562)متدرباً, وبلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ صيانة السيارات( 1158 )متدرباً, و( 505 ) متدرباً في مبادئ التبريد والتكييف, بالإضافة إلى (13) متدرباً في مبادىء صيانة التمديدات الصحية, أما بالنسبة للنساء فقد بلغ عدد متدربات تخصص مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني(763) متدربة, وبلغ عدد المتدربات في تخصص مبادئ التجميل وتصفيف الشعر(682) متدربة, وقد تمّ منح جميع المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد بدأت في استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج “أتقن” منذ مطلع شهر رجب الماضي من خلال موقعها الالكتروني , شمل البرنامج عدة تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية؛ لتمكينهم من امتلاك مبادئ المهن التي سيتم التدريب عليها؛ لأداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، وذلك بمعدل( 16 ) ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام , وذلك خلال الفترة المسائية للتسهيل على المواطنين والمواطنات الحصول على الدورات التي يرغبون فيها .​