بالصور: بلدية محافظة صامطة تصادر عدد من الفواكة والخضار والأسماك الفاسدة

‎قامت بلدية محافظة صامطة ممثلة بإدارة بالخدمات وقسم الرقابة الصحية بجولات تفتيشية على عده محلات وقامت بمصادرة المواد الغذائية المخالفه والتالفة وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري, إن تلك الجولات التفتيشية نتج عنها مصادرة وضبط (١٢) عربه متنقله لبيع الخضار الفواكه الغير صالحة للاستهلاك الادامي وكذلك مصادرة ٢٠ كيلو من السمك الغير صالح للاستهلاك الادمي و٧ عربات متنقله لبيع البطاط والمقليات المخالفة لأنظمة الاشتراطات الصحية وتحرير مخالفات بحق المخالفين وإتلاف المضبوطات حسب الانظمه والتعليمات المتبعه لذلك

‎وقال الدغريري إن تلك الجولات مستمرة حيث أن هناك جولات مسائية مفاجئة على بعض المحلات التي تمارس نشاطها مساءً , حتى يتم التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية , وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة بالعمالة , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات.

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