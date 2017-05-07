“الحج” تمنع العمالة الموسمية من أداء المناسك

أخبار 24 07/05/2017 25,338 ارشيفية6 ارشيفية

ارشيفيةقررت وزارة الحج والعمرة منع العمالة الموسمية التي تصل للمملكة للعمل خلال موسم الحج من أداء المناسك، متوعدة الشركات التي يخالف عمالها القرار بالعقوبات.

أوضح ذلك الدكتور حسين بن ناصر، وكيل وزارة الحج والعمرة في جدة، خلال لقائه المستشار العمالي بمكتب التمثيل، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية، عثمان رمضان، مشيراً إلى أن العمالة الموسمية يتم استقدامها لأداء مهام موسمية محددة.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد شكاوى متكررة من تدني مستوى الخدمات خلال الحج، وبخاصة من السائقين، وعمال الصيانة، والنظافة، وغيابهم الدائم عن أداء مهامهم؛ انشغالًا بأداء المناسك.