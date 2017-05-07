شاهد .. مؤسسة التقاعد تطلق جهاز الخدمة الذاتية

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد جهاز الخدمة الذاتية الذي يمكّن المتقاعدين من الحصول على خدمات المؤسسة بكل سهولة ويسر، وعلى مدار الساعة دون التقيد بساعات الدوام الرسمية.

حيث يتيح الجهاز حالياً للمتقاعد الحصول على خدمتين أساسيتين هما: طباعة خطاب التعريف بالمعاش، وطباعة بطاقة التقاعد التعريفية. وجارٍ العمل على إضافة العديد من الخدمات. ويمتاز الجهاز بقدرته على التفاعل مع احتياجات المتقاعدين من خلال شاشات عرض تتميز بالسهولة والوضوح، مزودة بكاميرا عالية الدقة لالتقاط صورة شخصية للمتقاعد في حالة رغبته استخراج بطاقة التقاعد الخاصة به.

وتهدف المؤسسة من خلال مثل هذه الخدمات إلى رفع مستوى رضا عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، وتطبيق مفهوم الخدمات الذكية، والاستغناء التدريجي عن الخدمات التقليدية، والانتظار في صالة المراجعين.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار خطة المؤسسة الرامية إلى تطبيق مفهوم الفروع الذكية على جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في كافة مناطق المملكة، والجهاز الآن متوافر في المقر الرئيس للمؤسسة بالرياض كمرحلة تجريبية، وسيتم العمل على تعميم التجربة مستقبلاً بإذن الله، بحيث يتم توفير الجهاز في كافة فروع ومكاتب المؤسسة، وأيضًا الأماكن العامة والمراكز التجارية.