بالصور .. لوحات مرورية إرشادية في طرق فيفاء

ضمن جهود بلدية محافظة فيفاء في تطوير وتحسين وضع الطرق الرئسية بالمحافظة للحد من خطر الحوادث المرورية والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق قامت بلدية محافظة فيفاء مؤخرا بتركيب العديد من اللوحات الإرشادية في المنحنيات الخطرة وفي مواقع تساقط الصخور وفي المنحدرات الخطره وتحديد السرعة المطلوبة وإستخدام المكابح في مناطق الإنزلاق والعديد من اللوحات التي تنبه السائقين حسب المواصفات المرورية المعتمدة , يشار الى أنه تم تركيب تلك اللوحات بطريق ٨ وطريق ١٢ وبعض المواقع الأخرى.

الجدير بالذكر أن أغلب الطرق بالمحافظة تمر بعقبات خطرة ويجب توخي الحذر من الجميع.



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