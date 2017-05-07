مغردون يطلقون وسم : #اهالي_فيفا_يصارعون_الموت

أطلق مغردون على تويتر وسم #اهالي_فيفا_يصارعون_الموت ؛ الذي يسلط الضوء على قائمة من المشاريع المتعثرة في المحافظة و كذلك ما قالوا أنهُ انخفاض في مستوى السلامة المرورية في طرقات المحافظة التي لم تنفذ فيها مصدات حماية ؛ وكانت قد شهدت المحافظة مساء اليوم حادث انقلاب مركبة ونشرت فيفاء اون لاين تفاصيله على الرابط التالي :

وتناول الوسم تعثر مشروع مستشفى فيفاء العام ومشاريع أخرى كانت الجهات ذات العلاقة قد أعلنت عنها أو شرعت في انشاءها الا أنها لم ترى النور , وفيما يلي أبرز التغريدات المشاركة في الوسم .

#اهالي_فيفا_يصارعون_الموت

سؤال أريد من وزارة النقل الإجابة عليه .

أين ذهب مشروع المليار الذي اعتمده الملك عبدالله؟!@SaudiTransport pic.twitter.com/YxoUyzjzwQ — مشاريع محافظة فيفاء (@fifa_2030) ٧ مايو، ٢٠١٧

#اهالي_فيفا_يصارعون_الموت

سئم أهالي فيفا رائحة الدماء والاشلاء المتناثرة في كل حادث يلم بأهاليها! اين محافظ فيفا ؟ اين رئيس البلدية؟ pic.twitter.com/to9jSMf8wJ — محمدحسن الفيفي (@mohmmedalslmani) ٧ مايو، ٢٠١٧

#اهالي_فيفا_يصارعون_الموت

المحافظات الجبلية شرق منطقة جازان لا تزال تعيش في العصور القديمة! طرق متهالكة ومشاريع متعثرة وبنية تحتية سيئة pic.twitter.com/VgfNFNDAur — محافظة فَيفاء (@provincr_fifia) ٧ مايو، ٢٠١٧