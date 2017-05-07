 مغردون يطلقون وسم : #اهالي_فيفا_يصارعون_الموت | فيفاء أون لاين
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

مغردون يطلقون وسم : #اهالي_فيفا_يصارعون_الموت

مغردون يطلقون وسم : #اهالي_فيفا_يصارعون_الموت
يحيى الفيفي - فيفاء

أطلق مغردون على تويتر وسم #اهالي_فيفا_يصارعون_الموت ؛ الذي يسلط الضوء على قائمة من المشاريع المتعثرة في المحافظة و كذلك ما قالوا أنهُ انخفاض في مستوى السلامة المرورية في طرقات المحافظة التي لم تنفذ فيها مصدات حماية ؛ وكانت قد شهدت المحافظة مساء اليوم حادث انقلاب مركبة ونشرت فيفاء اون لاين تفاصيله على الرابط التالي :

وتناول الوسم تعثر مشروع مستشفى فيفاء العام ومشاريع أخرى كانت الجهات ذات العلاقة قد أعلنت عنها أو شرعت في انشاءها الا أنها لم ترى النور , وفيما يلي أبرز التغريدات المشاركة في الوسم .

 

 

 

 

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