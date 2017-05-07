بالصور: مدرسة العمامي  تقيم حفلا تكريميا لأحد منسوبيها وتودع طلاب الصف السادس

في يوم حافل بالوفاء أقامت مدرسة العمامي يوم الخميس الموافق 1438/8/8 حفلا توديعا لزميلهم/سليمان حسين ساري بمناسبة تقاعده وقد شرف الحفل سعادة /محافظ محافظة فيفاء وسعادة/مدير مكتب التربية و التعليم بفيفاء وعدد من القيادات التربوية و مشايخ القبائل وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلى ذلك نشيد ترحيبي من كلمات الأستاذ /حسين هادي الفيفي و من أداء طلاب الصف الرابع

ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ محمد يحيى الفيفي كلمة نوه فيها عن البذل والعطاء والجد والإخلاص الذي كان يتمتع به المحتفى به ثم كان هناك عرضا لإنجازات المدرسة خلال العام الدراسي 1437-1438هـ ثم

عرضا خاص بالمحتفى به /سليمان حسين ساري

ونشيد وداعي قدمه طلاب المدرسة كإهداء للمحتفى به من كلمات أحد الزملاء السابقين للمحتفى به الأستاذ محمد مفرح الفيفي ثم تلى ذلك كلمة لمعلمي المدرسة ألقاها بالنيابة الأستاذ/ عيسى جبران الفيفي ودع فيها المحتفى به وشكره على ما قدم طيلة السنوات الماضية

عقب ذلك شارك الجميع في وقفة وفاء للذكرى قدمت خلالها الهدايا للمحتفى به وفي ختام الحفل قدم أحد طلاب الصف السادس كلمة نيابة عن زملائه شكر فيها وودع مدرسته ومعلميه وبعدها بدأت مسيرة لطلاب الصف السادس وثم وزعت هدايا تذكارية مقدمة من معلمي المدرسة لأبنائهم طلاب الصف السادس وقد تخلل الحفل تقديم بعض الهدايا من الطلاب لمعلميهم وكانت آخر فقرات الحفل تكريم للطلاب الفائزين في مسابقة ( شيكات التميز )والتي بدأت مع بداية العام الدراسى عقب ذلك تناول وجبة الغداء على واجب المحتفى به .