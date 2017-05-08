بلدية فيفاء تجري قرعة محلات السوق العام وتوقع 42 عقداً

أجرت بلدية محافظة فيفاء اليوم الأحد قرعة توزيع محلات السوق العام والواقع في حقو فيفاء , بعد أن تقدم أكثر من 70 متقدما من المواطنين , وحضر مرحلة القرعة وتوقيع العقود عضوية من المجلس البلدي والمحافظة .

حيث تنوعت الأنشطة التي تم تسجيلها في عدد من أنشطة النفع العام وما في حكمها ومن أبرزها الخضروات والفواكه والملابس والأدوات المنزلية والبلاستيكية والمحامص والتمور والعسل والتموينات والعطارة وغيرها من الأنشطة الأخرى , وبعد إجراء القرعة أبرمت البلدية 42 عقدا في نفس اليوم حرصا من البلدية لتسهيل كل الاجراءات للمتقدمين المستثمرين لاستكمال بقية إجراءاتهم الأخرى .

وقد تم استقبال المواطنين في مجلس الضيافة للمجلس البلدي وتم إجراء القرعه بكل يسر وسهولة .

حيث أبدى المواطنين رضائهم على حسن الاستقبال والتنظيم والترتيب وسرعة الإنجاز .

هذا وتأمل البلدية من المستثمرين البدء في استكمال بقية الإجراءات وبتجهيز محلاتهم بالتنسيق مع البلدية لكي يتزامن افتتاحها مع

افتتاح السوق قريبا .

علما بأن البلديه ستقوم بإلغاء العقد للمستثمرين الذين لن يقوموا بممارسة النشاط حسب بنود العقد .