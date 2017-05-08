نفذت بلدية صبيا حملة نظافة لقرى الحسيني بالقطاع الشرقي لصبيا

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة نظافة لقرى الحسيني وحلة الاحوس وجخيرة والجرور في المحافظة وذلك بمتابعة وتنسيق المجلس البلدي بمحافظة صبيا و تعد هذه الحملة الثامنة حيث لكل يوم سبت حملة نظافة و التي تنفذها بلدية المحافظة لقطاعات ومحاور المحافظة و هذا السبت انطلقت من قرية الحسيني استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ١١ / ٠٨ / ١٤٣٨ عدد من قرى المحافظة وهي :

قرية الحسيني

قرية الحلة

قرية جخيرة

قرية الجر الاعلى

قرية الجر الاسفل

وقرية ام الغلف

وذلك يوم السبت الموافق ١١ / ٠٨ / ١٤٣٨ هـ

وتمت الحملة لتلك القرى في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بمتابعة رئيس المجلس الاستاذ احمد قاضي و العضو الاستاذ علي حسين عوام الذروي و بمتابعة اعضاء لجنة الخدمات بالمجلس والتنسيق مع الاهالي ومشايخ قرى الحسيني الشيخ احمد عثمان الذروي وجخيرة الشيخ علي بن حسين الذروي والجرور الشيخ ابراهيم بن علي الذروي والقرى المجاوره والتابعة لها وتعاون الفرق التطوعية والاجتماعية لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات في قرى وشوارع القطاع الشرقي بالمحافظة والظهور بالمظهر المطلوب وستستمر الحمله في الاسابيع القادمة لتشمل قرى مركز الكدمي الحسينية والكدمي والوحاشية والصافح والبزارة والمروة وفق الخطط المدروسة و حسب الجدول المعد لقطاعات المحافظه والمراكز ومحاورها في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة ونرحب باي ملاحظات واقتراحات من المواطنين ونشكرهم على جهودهم مع حملات النظافة في محافظة صبيا.

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