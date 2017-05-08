جمعية الأطفال المعوقين توقع اتفاقية تعاون مع شركة الهوشان عبر الخليج

أبرمت شركة الهوشان عبرالخليج وجمعية الأطفال المعوقين اتفاقية تعاون للمبادرة الوطنية للسياقة الأمنه”الله يعطيك خيرهاوالتي تهدف الي الحد من السرعة في القيادة والإلتزامبوسائل السلامةالمرورية،وتتضمن حملة للعلاقات العامة وحملة إعلانية لتوعية وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه حول السياقة الأمنه ، ويأتي ذلك تفاعلاً مع مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وإطلاق مقامه الكريم المبادرة الوطنية للسياقة الأمنة”الله يعطيك خيرها”وذلك في إطار التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ، وتشكل الحوادث المرورية وما يتبعها من اثار سلبية هاجساً اجتماعياواقتصاديا للفرد والاسرة بالإضافة للمعاناة الاجتماعية لذوي المعاقين جراء الحوادث.

وعبرالدكتور/عبد الله بن احمدالمانعالرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة عن سعادته البالغة بتوقيع مذكرة التعاون ومشاركة الهوشان عبر الخليج في هذا العمل النبيل الذي يخدم كل فئات المجتمع للحد من الحوادث التي تتسبب في فقدان كل عزيز وغاليوتجعلنا نفقد زهرة الوطن ومستقبله وهم الشباب واوصى بأن يتم نشر الوسائل الإرشادية الخاصة بالحملة في جميع فروع شركة الهوشان عبر الخليج . كما مثل الجمعية في توقيع المذكرة سعادة الأستاذ / سليمان بن أحمد المنصور المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للسياقة الأمنه “الله يعطيك خيرها” وأعرب عن سعادته بهذا التعاون معشركة الهوشان عبر الخليج مع شكره وتقديره لإدارة الشركة على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج وتفعيل المبادرة والتعاون مع الجمعية. وأكد علىاهمية نشر هذه الرسائل التوعوية وأهمية قيادة السيارة في اطار قواعد السياقة الأمنه لنصل لهدفنا الأساسوهو انخفاض نسبة الحوادث في وطننا الغالي.