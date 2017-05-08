المركز الوطني للعمليات الأمنية يطلع على تجربة الأحوال المدنية في كشف التزوية وانتحال الشخصية

اطلع وفد من المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على البرامج الالكترونية التي دشنتها الأحوال المدنية لكشف عمليات التزوير وانتحال الشخصية بمقر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلي الوزراء وزير الداخلية “حفظه الله”، القاضية بزيارة الأحوال المدنية والاطلاع على تجربتها في هذا المجال.

وتعرف الوفد خلال زيارته على طبيعة البرامج وكيفية رصد الحالات بالإضافة إلى البرامج الالكترونية الأخرى التي ساهمت في التحول الالكتروني للأحوال المدنية في مدة وجيزة.

وقام أعضاء الوفد بزيارة مركز المراقبة والتحكم الذي يقوم بدور رقابي على كافة مكاتب الأحوال المدنية.

يذكر أن وفداً من الأمن العام، اطلع على تجربة الأحوال المدنية الأسبوع المنصرم وتم بحث أوجه التعاون بين القطاعين.