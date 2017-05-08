توعية وتعريف 1500 رياضياً برؤية وبرامج مراكز أحياء جدة 

خلال مشاركتها كراعي استراتيجي في بطولة المفاجآت بجدة تمكنت جمعية مركز الأحياء بمحافظة جدة تعريف أكثر من 1500 رياضي برسالتها وبرامجها وسعيها لبناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبطولة، حيث قدم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني تعريفاً عن الجمعية وسعيها لتحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع، مشيراً إلى تميز الجمعية في إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى.

وتوجت الجمعية خلال البطولة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى إلى جانب هدايا خاصة لأفضل لاعب وسحوبات للجمهور.

وقدم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة شكره لإدارة بطولة المفاجآت بجدة لشراكتها مع الجمعية، مبيناً بأن الجمعية تحرص على نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية ورفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع فضلاً عن ملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع.

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