نعمل على تأسيس 200 إدارة للتطوع وسنصل الى 300 ألف متطوع في عام 2020 د. الغفيص يدشن مركز حائل للعمل التطوعي:

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، يوم الخميس الماضي في حائل، مركز حائل للعمل التطوعي، بحضور المشرف العام للمركز الأستاذ عيسى بن عبدالله الحليان، وأعضاء المركز.

وثمّن الوزير في الكلمة التي ألقاها عقب التدشين، الجهود الملموسة التي يقوم بها المركز على مستوى المنطقة في المجالات التطوعية، مؤكداً بأن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم للمركز ليستمر في تأدية أعماله بتميز متواصل، والتوسع مستقبلًا في أنشطته التطوعية.

وقال الوزير:”إن الوزارة تدعم العمل التطوعي وتعتبره مشروعًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهماً، وتعمل على نشر ثقافة التطوع داخل أوساط المجتمع”.

ولفت الدكتور الغفيص، إلى أن الوزارة وضعت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو مستهدف “تمكين العمل التطوعي”، وتسعى مبادرة مأسسة العمل التطوعي إلى بناء واعتماد معايير وطنية لإشراك المتطوعين في المنظمات، وتأسيس 200 إدارة للتطوع في منظمات القطاع غير الربحي، ويشمل ذلك الجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، ومراكز الأحياء، وغيرها، وتُعنى هذه الإدارات بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء، وتكريمهم ونشر إنجازاتهم وتوثيق جهودهم، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه عبر العمل التطوعي.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تسعى أيضاً إلى بناء وإطلاق منصة وطنية للتطوع، يتم من خلالها ربط المتطوعين بالمنظمات غير الربحية، بحسب قدراتهم ورغباتهم في مختلف المجالات، وذلك وفق منهجية موحدة لتصميم الفرص التطوعية المبنية على احتياج المنظمات.

وقال الوزير بأنه يتم العمل على زيادة عدد المتطوعين من 24,500 في عام 2015 إلى 300 ألف متطوع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وجاري العمل على تصميم وإطلاق حزمة من المحفزات للمتطوعين، التي من شأنها نشر ثقافة التطوع ورفع نسبة المشاركة بشكل مؤسسي ومستدام.

وشاهد الدكتور الغفيص، عرضاً مرئيًا، قدمه المشرف العام على المركز الأستاذ عيسى الحليان، تضمن رؤية المركز ورسالته وأهدافه، وأهم مسارات العمل الحالية والمستقبلية في مجال دعم الأعمال التطوعية.