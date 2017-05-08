 هنا .. لائحة غرفة فض المنازعات إصدار 1438هـ -2017م | فيفاء أون لاين
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

هنا .. لائحة غرفة فض المنازعات إصدار 1438هـ -2017م

هنا .. لائحة غرفة فض المنازعات إصدار 1438هـ -2017م
فيفاء أون لاين- الرياض

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة غرفة فض المنازعات (إصدار 1438هـ-2017م) بدلاً من (إصدار 1436هـ-2015م)، بعد موافقة واعتماد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه رقم (م4/ 38) المُنعقد يوم الأحد 26 رجب 1438هـ الموافق 23 إبريل 2017م بمدينة الرياض بموجب القرار رقم (6556) وتاريخ 4/8/1438هـ الموافق 30/4/2017م، والسارية اعتبارًا من تاريخ نشرها.

ويمكن الاطلاع على اللائحة عبر الرابط الإلكتروني:

http://adm.thesaff.com.sa//App_Layout/pdf/Dispute%20Resolution%20Chamber%202017.pdf

علمًا بأن الوسيلة القانونية الوحيدة المعتمدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الغرفة هي البريد الإلكتروني المُعتمد للغرفة (DRC@saff.com.sa) وعلى أن تكون جميع المكاتبات بصيغة (PDF) مع ارفاق نسخة أخرى محررة بصيغة (Word).

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