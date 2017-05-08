في مساجد الأسواق “الشورى” يطالب “الشؤون الإسلامية” بتحديد 5 دقائق بين الأذان والإقامة

طالب مجلس الشورى رسمياً وزارة الشؤون الإسلامية بدراسة تحديد فترة 5 دقائق بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية.

كما طالب المجلس بضرورة زيادة الاعتمادات المالية السنوية لمكافآت الأئمة، والخطباء، والمؤذنين وخدم المساجد، ولأعمال الوزارة الدعوية في الداخل والخارج.

وقال المجلس في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إنه طالب الوزارة بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة، إلى جانب التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة في كادر التدريس، وفق احتياج الوزارة.

وشدد المجلس على ضرورة حث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في طباعة القرآن الكريم بطريقة “برايل” للمكفوفين.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ سيطلع المجلس في جلسته بعد غد الأربعاء على أداء وخطط وبرامج الوزارة الحالية والمستقبلية، والرد على التساؤلات التي يطرحها الأعضاء حول مهام الوزارة.