بالفيديو : “ياباني” اعتنق الإسلام تنهمر دموعه بعد دخوله الروضة الشريفة

انهمرت دموع مهندس كمبيوتر ياباني شاب يدعى “يوشينو سان”، بعد دخوله الروضة الشريفة، وذلك استشعارا منه لجلال الموقف، وعقب التشرف بالسلام على النبي وصاحبيه أبو بكر وعمر.

وقدم الشاب الياباني ضمن ضيوف المجموعة التاسعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة.

وأكد “يوشينو سان” أن التشرُّف بالسلام والصلاة بروضة من رياض الجنة هي من المنن العظيمة عليه، مقدما شكره لخادم الحرمين على المكرمة الملكية بقبوله ضمن برنامج الاستضافة للعمرة والزيارة حيث هذه الزيارة الأولى له عقب دخوله الإسلام.

وأعرب عن حزنه الشديد على جَده وجَدته اللذين ماتا دون تذوق حلاوة الإيمان والإسلام، وتمنى أن يشرح الله صدر والديه للدخول فيه، داعيا جميع المسلمين بالدعاء لهما باعتناقه.