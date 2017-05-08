هنا .. مميزات “سرية” يتمتع بها “جالكسي إس 8”

أعاد هاتف جلاكسي إس 8، الهيبة إلى شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، التي كانت قد افتقدتها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

ولكن برغم المميزات الكبيرة المعلنة للهاتف من شاشة 5.8 بوصة وتقنيات تتبع العين والمعالج ثماني النواة وذاكرة وصول العشوائية “رام” بسعة 4 جيجابات والكاميرا ذات التقنيات المتخصصة 12 ميجابيكسل؛ فإن صحيفة “ذا ديلي إكسبريس” البريطانية قالت إنها ليست كل المميزات التي يعرفها المستخدمون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك عدداً من الأسرار والمزايا الخفية الأخرى، التي سيُذهل المستخدم عندما يعلم أنه سيتمتع بها في جلاكسي إس 8.

ونقدم لك في التقرير التالي مجموعةً من أبرز تلك المزايا الخفية التي لن تصدق تمتع جلاكسي إس 8 بها:

1- النقر المزدوج الذكي:

غالباً، ما قد تكون منغمساً في ممارسة عمل ما، مثل لعب بعض الألعاب الرياضية الحية، أو الإجابة على بريد إلكتروني خاص بالعمل، أو حوار مع صديق على فيسبوك أو غيرها من الأمور؛ لذلك يقدم جلاكسي إس 8، تقنية النقر المزدوج الذكي، والذي سيمكّنك من تقسيم الشاشة إلى نصفين وفتح تطبيقين في نفس الوقت، وأداء مهمة أخرى، لا تؤثر على المهمة الأصلية التي تقوم بها.

ويمكنك تقسيم الشاشة عن طريق فتح قائمة “تعدد المهام”، والضغط على اليسار، ثم حدد عرض الشاشة وتقسيم التطبيقات المطلوبة.

ويمكّنك “النقر المزدوج الذكي” من تنفيذ ذلك عن طريق النقر المزدوج على رمز المستطيلات الصغيرة، ثم اسحب إصبعك لتغيير حجم النوافذ.

2- وضع الكاميرا “برو”:

تتمتع كاميرا هاتف سامسونج الجديد بتقنيات متميزة، تمكّنها من التقاط الصور منخفضة الإضاءة.

لكنك لن تصدق روعة الصور الملتقطة، إذا ما جرّبت اختيار وضع الكاميرا “برو” فهي تقدم صوراً مثالية إلى أقصى درجة.

ويمكن الوصول إلى الوضع عن طريق التمرير للجانب الأيسر من الشاشة، واختيار وضع الكاميرا “برو”؛ لتتمكن من التقاط صور مثالية تصل إلى درجة الكمال.

3- مهمة جديدة لمستشعر بصمة الإصبع:

نقلت سامسونج مستشعر بصمة الإصبع للجزء الخلفي من الجهاز؛ للسماح باستغلال الشاشة اللمسية بصورة أكبر، ولكن مستشعر بصمة الإصبع لا يمكنه فقط فتح قفل الجهاز؛ بل يمكنه القيام بمهام أخرى.

وأبرز المهام الأخرى التي يمكن أن ينفّذها جلاكسي إس 8، هو استغلاله لتنشيط نافذة الإشعارات والجهاز مغلق من دون أن يتم فتحه.

لتفعيل تلك الميزة ينبغي عليك أولاً أن تنتقل إلى الإعدادات، وتختار أيقونة “ميزات متقدمة”، وتختار أيقونة “لفتات استشعار الإصبع”.

4- الانتقال الفوري:

لديك عدد هائل من التطبيقات والبرامج، التي تدخل إليها يومياً؛ لكن لديك مجموعة برامج رئيسية تستخدمها يومياً بصورة مكثفة، يمكّنك جلاكسي إس 8 من الاستغلال المثالي للأمر عن طريق تفعيل تقنية الانتقال الفوري، إلى بعض التطبيقات المستخدمة بكثرة لديك.

5- مصراع الكاميرا العائم:

بالعودة مرة أخرى إلى تطبيق الكاميرا الخاص بالهاتف الجديد؛ فإنك تواجه في بعض الأحيان أزمات التقاط صور مفاجئة من وضعية صعبة، وهو ما يتسبب في إفساد اللقطات في كثير من الأحيان.

ولكن بتفعيل تقنية مصراع الكاميرا العائم؛ فإنك ستتمكن من التقاط صور مفاجئة على ظهر مروحية بمثالية ودرجة نقاوة لا يمكن تخيلها.

ويعمل مصراع الكاميرا العائم على التقاط الصور بمجرد فتحك للتطبيق، وتجهيز أفضل الصورة المنتقاة.

ولتفعيل تلك الخاصية سيتحتم عليك الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، والنقر على مفتاح الإعدادات في الركن العلوي الأيسر، واختيار زر “الكاميرا العائمة”، واختيار الطريقة المثلى لالتقاط الصور؛ مثل جعلها تلتقط الصور بمجرد التمرير على الشاشة مثلاً.