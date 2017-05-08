بيان من شرطة الرياض يكشف محتوى حقيبة مدرسة الشرق

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه في تمام الساعة الـ9:41 صباح اليوم الاثنين 12-8-1438 ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن ، بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر ، يعمل حارسًا لإحدى المدارس الابتدائية شرق العاصمة الرياض ، عن دخول امرأة المدرسة، وبرفقتها طفلتان (خمس وست سنوات) بقصد تسجيلهما ، وخرجت إلى حال سبيلها تاركة كيسًا بلاستيكيًّا في فناء المدرسة الخارجي ، ما أثار الشبهة والريبة ، وسبَّب حالة من الهلع لدى المعلمات والطالبات.

وأوضح الميمان: “أنه جرى على الفور تمرير المعلومة للأجهزة الأمنية المختصة ، وبالكشف على الكيس اتضح أنه يحتوي على شريط لاصق فقط، وتأكد أن الوضع طبيعي”.

وأضاف: “أنه بأخذ إفادة قائدة المدرسة أفادت بأن الأحداث المصاحبة لخروج المرأة أثارت الريبة؛ ما حدا بإدارة المدرسة لإشعار الجهات الأمنية”. مؤكدة سلامة جميع الطالبات، وعدم وجود أي حالة هلع أو تدافع.

وأكد الميمان أنه لزم توضيح ذلك وتبيانه دحرًا لأي شائعة أو معلومات مغلوطة.