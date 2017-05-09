محافظ فيفاء يدش مشروع سقيا الخير ” لن ننساكم “

دش محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي اليوم الإثنين مشروع ” سقيا الخير عن شهداء الوطن تحت شعار” لن ننساكم ” والذي تنفذه جمعية البر الخيرية بفيفاء ويستهدف في مرحلته الأولى طلاب وطالبات مدارس فيفاء .

حيث ستقوم الجمعية وتزامنا مع بدء الاختبارات النهائية بزيارة المدارس وتوزيع عبوات المياه على الطلاب والطالبات وقد تم تجهيز 12000 عبوة ماء للتبرع بها عن الشهداء وقد بدأ توزيعها على طلاب المتوسطة والثانوية.

وأثنى الغزي على هذه المبادرة الطيبة من جمعية البر بفيفاء التي تذكر بشهداء الوطن الذي ضحوا بدمائهم , سائلين الله أن يرحم جميع الشهداء, ونتمنى لأبنائنا الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في اختباراتهم .

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