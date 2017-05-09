 بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها وتباشر عدد من الانهيارات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

بتواجد ميداني من رئيس البلدية

بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها وتباشر عدد من الانهيارات

بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها وتباشر عدد من الانهيارات
فيفاء - فيفاء أون لاين

استنفرت بلدية محافظة بلدية فيفاء طاقمها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها فيفاء مساء الليلة , وقامت البلدية بجولات في جميع طرق فيفاء لرصد أي انهيارات وأضرار إثر الأمطار , كما باشرت  البلدية خمس بلاغات تلقتها عبرغرفة العمليات عن وجود بعض الانهيارات كالتالي : طريق 20 ( نيد الحرم ) وطريق قرضة وطريق الظلمي وطريق فرعي جهة الحزام , وتم فتح جميع الطرق وإزالة الانهيارات ومعالجتها في حينه وفي وقت قياسي وقفل كل البلاغات الواردة  .

وأشار رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف الذي وقف ميدانيا وتفقد جميع المعدات والآليات وفرق الطوارئ والعمليات بأن البلدية أكملت جاهزيتها لأي طارئ وأن البلدية تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات والتي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في حينه .

ووجه رئيس البلدية الشكر لكل العاملين على جهودهم وتواجدهم وما يبذلونه من جهد ميداني رغم صعوبة التضاريس .

 

 

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