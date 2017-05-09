 زميم مشرفا على مراكز الكلى في صحة جازان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

زميم مشرفا على مراكز الكلى في صحة جازان

زميم مشرفا على مراكز الكلى في صحة جازان
حيدر الذروي - صبيا

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان د.عائض بن عبدالله الشهراني قراراً بتكليف الاستاذ / عبدالله بن احمد زميم مشرفا على مراكز غسيل الكلى بصحة جازان.
‏‎وقد أعرب “زميم ” عن شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان على هذه الثقة الغالية، مؤملا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.

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