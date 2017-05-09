(150) شاباً في ملتقى الشباب المسلم بالبرازيل

بحضور (150) مشاركًا نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل ملتقى الشباب المسلم الثالث في مدينة كويابا لمدة (3) أيام.

وشهد الملتقى حضورًا فاعلاً من الشباب وأفراد الأقلية المسلمة من مدينة كويابا وما حولها من المدن البرازيلية وفي كلمته الافتتاحية أكد مثل الندوة في أمريكا اللاتينية علي محمد عبدوني على عناية الندوة بالشباب وتوجيههم نحو قيم الوسطية الاسلامية وتوعيتهم بمخاطر الانحراف الفكري والسلوكي .

وتضمن الملتقى جملة من الفعاليات الهادفة والنافعة للشباب كان أبرزها محاضرات ودورات شرعية وحفلات ومسابقات ثقافي