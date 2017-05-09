 (150) شاباً في ملتقى الشباب المسلم بالبرازيل | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

(150) شاباً في ملتقى الشباب المسلم بالبرازيل

(150) شاباً في ملتقى الشباب المسلم بالبرازيل
فيفاء أون لاين ـ الرياض

بحضور (150) مشاركًا نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل ملتقى الشباب المسلم الثالث في مدينة كويابا لمدة (3) أيام.

وشهد الملتقى حضورًا فاعلاً من الشباب وأفراد الأقلية المسلمة من مدينة كويابا وما حولها من المدن البرازيلية وفي كلمته الافتتاحية أكد مثل الندوة في أمريكا اللاتينية علي محمد عبدوني على عناية الندوة بالشباب وتوجيههم نحو قيم الوسطية الاسلامية وتوعيتهم بمخاطر الانحراف الفكري والسلوكي .

وتضمن الملتقى جملة من الفعاليات الهادفة والنافعة للشباب كان أبرزها محاضرات ودورات شرعية وحفلات ومسابقات ثقافي

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*