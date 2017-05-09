أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجازان ( تراحم ) بمكتبه بالإمارة اليوم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل بن داوود الحوشان الذي سلم سموه الشيك الخاص بتبرع البنك لدعم اللجنة في تنفيذ برنامج “تفريج كربة ”

ورحب سمو أمير منطقة جازان بالرئيس التنفيذي للبنك والوفد المرافق مثمناً ما قدمه البنك من دعم ، مؤكداً سموه أهمية مثل هذه التبرعات في تسهيل إطلاق سراح النزلاء الغارمين والمعسرين الموقوفين بسجون المنطقة بعد تسديد المديونيات المترتبة بحقهم ، بما يسهم في لم شملهم بآسرهم وذويهم خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

من جانبه عبر الحوشان عن سعادته بزيارة المنطقة واستقبال سموه معرباً عن شكره وتقديره لاهتمام سمو أمير المنطقة بالأعمال التطوعية وتشجيعه ورعايته للجهات الخيرية راجياً الله تعالى العون والتوفيق لكل ما فيه الخير الفائدة.

حضر الاستقبال رئيس لجنة ( تراحم ) الاستاذ علي بن موسى زعله ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن محمد القنفذي وعضو اللجنة وأمين الصندوق الاستاذ عمر بن حسين غالب ومدير العلاقات والسكرتير التنفيذي باللجنة الاستاذ محمد بن يحى الشرواني ..