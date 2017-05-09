سكان وادي الجوه يناشدون رئيس مركز الجوه ورئيس بلدية فيفاء

امطار مساء امس تسببت في تدمير الطرق الترابيه ومنها طريق وادي الجوه اللذي يخدم سكان جوة الشراحيلي والسلماني بما في ذالك مدرسة الابناء واللذي قد تم التبرع باجزا من اراضي المواطنين لعمل طريق بديل الا ان العمل توقف في منتصف الطريق لاكثر من سنه رغم مطالبت المواطنين للبلديه باستكماله وسفلتته

وفتح الطريق موقتا حتي يتم استكماله ، كما جرفت الامطار خط مروان اللذي تبرع المواطن فرحان سلمان باملاكه لفتح هذا الخط ليصل بين حبيل ال الحبيبي ومروان بجوة ال شراحيل الا انه لم يتم سفلتته ولا الاهتمام به ويقومون المواطنين بصيانته علي حسابهم الخاص في معظم الاوقات ومن خلال هذا المنبر الاعلامي. نناشد نحن سكان وادي الجوه جميع المسولين وعلي راسهم رئيس مركز الجوه ورئيس بلدية فيفا بسرعة استكمال طريق وادي الجوه وصيانته وسفلتته وكذلك طريق مروان.