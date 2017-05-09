ميدان عوالم جديدة اختتمت فعاليتها بالرياض

أنهت “ميدان عوالم جديدة” فعاليتها في ميادين ساحرة والمقامة في منتزه الملك عبد الله بالملز والتي استمرت عشرة أيام، والذي يرأس الميدان الأستاذ/ رامي الزهراني ويشرف عليه الأستاذ/ عبد الرحمن البراك، وكما احتفل فريق عمل “ميدان عوالم جديدة” باختتام فعاليته..

وصرح بذلك الأستاذ نواف الغامدي؛ دائماً تكون لحظات الوداع مؤلمة، ولكن لن أقول الوداع بل إلى اللقاء ليوم آخر، وأحب اشكر أخي العزيز عبد الرحمن البراك على حسن تعامله وتعاونه وأخلاقه العالية، لقد كان أخ لي قبل أن يكون مشرف وكذلك أحب أشكر فريق عمل ميدان “عوالم جديدة” على جهدهم والعمل بجدارة والتعاون كفريق عمل، وأخيراً أتمنى للجميع فرصة سعيدة وتوفيق ونجاح بإذن الله..

وأضافت الأستاذة نورة المهيني؛ أهني الجميع على نجاح الفعالية واشكر إدارة الفعالية بأنها جمعتنا مع فريق كسبتهم أخوة وأخوات قبل أن أكسبهم زملاء عمل، والشكر موصول للأستاذ رامي الزهراني الذي كان ملهم بالأفكار والأعمال مما قادنا بعد الله لهذا النجاح، وكل الشكر لقائدنا عبد الرحمن البراك على دعمه وتحفيزه وحماسه وطاقته الإيجابية التي بثها في فريق العمل، وتمنياتي لجميع العاملين بالميدان كل التوفيق والنجاح..

وأشارت الأستاذة أنفال الربيع؛ أنا فخورة جداً كوني جزء من هذا الفريق العظيم فريق ميدان “عوالم جديدة” عشرة أيام مضت لاتنسى استمتعت بكل لحظة جمعتني بأصدقاء حقيقيين تشرفت بمعرفتهم والعمل معهم وعلى رأسهم قائدنا عبد الرحمن البراك والأستاذ رامي الزهراني حيث ساهموا بتوجيهاتهم وتشجيعهم لنا على نجاح الفعالية التي قادتنا بالتأكيد إلى نجاحنا الكبير، شكراً من القلب لكل من أضاف لي بهذا العمل ممتنه جداً لهذه الفرصة..

واختتم الأستاذ يوسف القاضي؛ قائلأ كانت من أجمل التجارب التي عشتها مع فريق عمل الميدان وتشرفت فيهم جميعاً وهي أجمل وأحلى فريق عمل عملت معه وكلهم جميعاً أخواني وأخواتي وشكر خاص لأخي عبد الرحمن البراك على التعامل الراقي ولنا لقاءات قادمة بإذن الله..