رعى محافظ فيفاء حفل تكريم الطلاب المتميزين بجمعية رقي لتحفيظ القرآن

رعى محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي مساء اليوم الثلاثاء حفل تكريم المتميزين من حلقات جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء وكذلك تكريم الداعمين لها, بحضور شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي حسن الفيفي , ورئيس جمعية رقي لتحفيظ القرآن الشيخ يحيى حسن الفيفي , وعدد من الضيوف الكرام .

حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير الجمعية كلمة استعرض فيها جهود الجمعية خلال العام الدراسي الجاري 1438 هـ وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة , مستعرضا أول برنامج نفذه الجمعية وهو مشروع الارتقاء والذي يهدف إلى تخريج حفاظ متقنين خلال أربع سنوات من خلال مستويات حفظ منظمة وبرامج مساندة تضبط المحفوظ السابق , وقد انتظم في البرنامج أربعمئة وخمسون طالبا وطالبا , وأشار إلى أن الثمرات المبكرة للمشروع إنهاء إحدى الطالبات لمراجعة القرآن كاملا وتستعد الآن للتقدم لاختبار الحفاظ .

وأضاف قائلا أنه تم تنفيذ مشروع الزهراوان , وهو عبارة عن برنامج يهدف إلى حفظ البقرة وآل عمران خلال فصل دراسي واحد وقد انتظم في المشروع , مئةٌ وتسعةَ عشر طالبا وطالبة , كما نفذ برامج مساندة في المشروع مثل حفظ متن تحفة الأطفال في التجويد , وكذلك تم تنفيذ يومي همة للمراجعة المكثفة .

وأضاف أن الجمعية أقامت الملتقيات الطلابية بالتعاون مع لجنة التنمية بفيفاء , وتهدف هذه الملتقيات زيادة التقارب بين الطلاب والجمعية . وقد حوت هذه اللقاءات على العديد من البرامج الثقافية والترفيهية والتطويرية للطلاب وأولياء أمورهم .

إضافة إلى تنفيذ برنامج سفير القرآن , وهو برنامج تفاعلي يقدم من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي ,لهدف تعزيز الجانب الإعلامي للجمعية , ويخدم أيضا أهداف الجمعية الرئيسية وذلك من خلال تقديم مسابقات في تفسير القرآن الكريم .

وأضاف أنه الجمعية نفذت أيضا المسابقات الدورية : وهي مسابقات تهدف إلى إذكاء روح التنافس بين طلاب وطالبات الجمعية , وقياس مستوى الاستجابة والتفاعل مع أنشطة الجمعية , نفذ منها أربع مسابقات , كان آخرها مسابقة سفير القرآن في التفسير , والتي تمت الإشارة إليها سابقا , حيث تستمر هذه المسابقة إلى تاريخ ( 30 رمضان 1438 هـ )

مشيرا مدير الجمعية إلى أنه ما يزال النشاط التعليمي مستمرا بإذن الله خلال شهر رمضان المبارك وما بعده , من خلال تنفيذ حلقة النخبة التي تستهدف الحفاظ من طلاب الجمعية وتهدف إلى منح إجازة في حفظ القرآن الكريم .

ثم استمع الحضور إلى نماذج من قراءات طلاب الحلقات , وفي الختام قامت الجمعية بتكريم الطلاب المتميزين خلال العام الدراسي 1438 هـ وكذلك تكريم الداعمين وبعض الموظفين المتميزين , كما قدمت جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء هدية لسعادة المحافظ على تشريفه ورعايته الحفل عبارة عن 6 أسهم من سهم الخير الشامل الذي يشمل المشاركة في جميع أنشطة الجمعية .