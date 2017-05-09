نائب أمير منطقة جازان يعزي أسرة الشهيد الغزواني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آلِ سعود نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب وكيل الرقيب يحي بن محمد قاسم غزواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أستشهد في ميدان الشرف والبطولات مدافعاً عن دينه و وطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر سموه أثناء زيارته لأسرة الشهيد بمحافظة العيدابي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, ومؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان ، مؤكدين حرص وأهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى انه استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر زيارة العزاء مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني

ووكيل محافظ العيدابي عيسى بن عبده العقيلي وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن غزواني .