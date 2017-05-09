بالصور .. مصادرات وغرامات بعد جولات بلدية الداير الرقابية‎

واصلت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان جولاتها على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة وتكثيف الجهود قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي بأن البلدية وخلال جولاتها المكثفة على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك قامت بمصادرة مايزيد على أكثر من 60 كجم من الكبد واللحوم الفاسدة وتم كذلك مصادرة مايزيد 400 كجم من الأرز إضافة إلى 32كجم حليب بودرة وحلويات ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق 10 محلات تجارية تبيع مواد غير صالحة للإستخدام الآدمي وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المنشآت المخالفة.

وأضاف العتيبي بأن هذه الجولات تأتي في إطار حرص البلدية على صحة سكان المحافظة وزوارها ولمنع وإيقاف جميع المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة وخاصة أن الإقبال على المواد الغذائية سيكون بكثافة وكثرة مع إقتراب الشهر الفضيل مشدداً في الوقت ذاته بأن البلدية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتهاون في تطبيق اشتراطات صحة البيئة وداعياً في الوقت ذاته جميع المواطنين بالتعاون والتفاعل مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

