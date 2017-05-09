 مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بمدينة الباحة يعقد اجتماعه الثاني | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بمدينة الباحة يعقد اجتماعه الثاني

مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بمدينة الباحة يعقد اجتماعه الثاني
أحمد الزهراني ـ الباحة
عقد مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الباحة جلسته الثاني  بقاعة الاجتماعات بالجمعية برئاسة رئيس مجلس الادراة فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن علي الزهراني وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة أعمال الجمعية ودعم مشاريعها وأنشطتها وتنمية مواردها من خلال إقامة حملة تسويقية ضخمة خلال شهر رمضان المبارك بالتواصل مع الصحف والقنوات المتعددة .كما تمت مناقشة البرامج الصيفية للدورات القرآنية المكثفة  التي تعتزم الجمعية على إقامتها في تعليم كتاب الله عزوجل خلال صيف هذا العام .وناقش مجلس الإدارة تقديم الدعم للبرامج القرآنية داخل سجون الباحة والتي تعد من الشركات التي تقدمها الجمعية لشرائح المجتمع.
واختتم المجلس ببعض المقترحات والتوصيات التي تدعم العمل الخيري بالجمعية .

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