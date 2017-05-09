تفاصيل .. الإطاحة بسائق أجرة ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

ألقت شرطة الرياض بالتعاون مع فرع هيئة الأمر بالمعروف اليوم “الثلاثاء” القبض على سائق أجرة آسيوي، إثر اعتدائه على مواطنة ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها للحصول على مبلغ مالي.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض محمد السبر، إنه تم القبض على أحد المقيمين من جنسية آسيوية يعمل سائق أجرة إثر اعتدائه على مواطنة ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها للحصول على مبلغ مالي، وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق الأمني بين فرع الرئاسة العامة وشرطة منطقة الرياض.

وأوضح السبر أنّه تم القبض عليه في فترة وجيزة لم تتجاوز ٧٢ ساعة، وتم استكمال ما يلزم من قبل جهة الاختصاص لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.