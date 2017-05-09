هنا احصائية .. المناطق الأكثر تسجيلاً لقضايا الاعتداء على النفس والمال والعرض بالمملكة

نشرت الهيئة العامة للإحصاء إحصائيات حول الجرائم الأمنية التي ارتُكبت بالمملكة خلال العام 2016م، والتي بلغ إجماليها أكثر من مليون و61 ألف قضية.

جاء ذلك في الكتاب الإحصائي لعام 2016، والذي تضمن القضايا الأمنية التي ارتُكبت العام الماضي في مختلف المناطق، وهي قضايا الاعتداء على النفس، والعرض، والمال، والعقل، والعقائد والعبادات والآداب الشرعية، والقضايا التقنية وقضايا الشغب والحرائق العمد، إضافة إلى قضايا الحقوق الخاصة، والقضايا الإدارية وقضايا مخالفات النظام العام، والحوادث العرضية.

وبالنسبة لقضايا الاعتداء على النفس، جاءت منطقة مكة المكرمة في الصدارة بـ14.6 ألف قضية، تلتها الرياض بـ8.9 ألف قضية، ثم المدينة المنورة بـ3.9 ألف قضية، وفيما يتعلق بقضايا الاعتداء على العرض جاءت مكة المكرمة في المقدمة بـ4.5 ألف قضية، تلتها الرياض بـ3.7 ألف قضية ثم المدينة المنورة بـ1.5 ألف قضية.

أما فيما يتعلق بقضايا المال والحقوق الخاصة، فجاءت منطقة الرياض أولاً بـ102.8 ألف قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ40.1 ألف قضية، فالمدينة المنورة بـ13.1 ألف قضية.

يشار إلى أن إجمالي القضايا الأمنية التي ارتُكبت العام الماضي بلغ مليون و61 ألف قضية، تصدرت منطقة مكة المكرمة بـ449 ألف قضية، ويرجع ارتفاع نسبة القضايا في مكة إلى مخالفات النظام العام في المنطقة والتي وصل عددها لنحو 406 آلاف قضية.

ويمكن الاطلاع على الإحصائية كاملة من هنا

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