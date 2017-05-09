المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يصدر القائمة الجديدة للمؤسسات التعليمية

منح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم في دورته الخامسة للاعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية شهادة الاعتماد، وهي الشهادة التي تمنح للمؤسسات أو البرامج العلمية التي تحقق مستوى متقدماً من الممارسات المفضلة ضمن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الخاصة بالمركز.

صرح بذلك معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم، والذي أوضح أن القيادة الرشيدة وفقها الله أعطت أولوية كبرى للتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب إدراكاً منها لأهمية التعليم النوعي، وحرصاً منها على وجود حال من المراجعة والحوكمة والتقويم لمؤسساتها التعليمية. وأكد معاليه أن كفاءة كل من التعليم والتدريب تمثل إحدى المنطلقات الكبيرة لهذه لرؤية المملكة 2030.

وأبان معاليه أن الهيئة ستكون إحدى الجهات الأساسية المحققة لجودة التعليم والتدريب؛ وذلك لارتباط مهامها الأساسية (التقويم /القياس /الاعتماد) بالجودة والتطوير في كل مراحل العمل (التخطيط والتنفيذ والتقويم).

كما أوضح معاليه أهمية المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم في هذه المرحلة التاريخية المهمة والتي شهدت عدداً كبيراً من المتغيرات وفي مقدمتها التوسع الكبير في التعليم الجامعي الحكومي، وأوضح حرص الهيئة على أن يقوم المركز بمراجعة شاملة لمعايير الجودة والاعتماد، وكذلك تطوير نموذج العمل؛ ليكون مستداماً وقابلاً للتوسع وذا كلفة معقولة؛ وهو ما سيحقق أهداف المركز ويعزز أثره في مؤسستنا الجامعية، وفي جودة مخرجاتها، وفي الربط مع متطلبات التنمية في المملكة وسوق العمل، كما سيعمل على بناء منظومةٍ للمؤشرات والبيانات تتكامل مع الجهات المعنية.

وعن مناسبة الحفل أوضح الدكتور السبتي أن قائمة الاعتمادات التي منحت في الجولة الحالية (الدورة الخامسة ) شملت على مستوى الاعتماد المؤسسي عدداً من المؤسسات التي حصلت على الاعتماد للمرة الثانية، حيث تم تجديد الاعتماد لجامعة الملك سعود، ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولجامعة الأمير سلطان، ولجامعة عفت، ولكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة.

كذلك تم اعتماد عدد من الجامعات للمرة الأولى وهي جامعة الملك خالد، والجامعة الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الملك فيصل، حيث حصلت هذه المؤسسات التعليمية على الاعتماد المؤسسي.

كما أوضح معاليه أن المركز منح أيضا في هذه الدورة الاعتماد البرامجي لعشرة برامج أكاديمية، بعضهاحصلت على الاعتماد البرامجي الكامل للمرة الثانية، وهي أربعة برامج في جامعة عفت شملت برنامج علوم الحاسب الآلي، وبرنامج اللغة الانجليزية والترجمة، وبرنامج علم النفس وبرنامج العمارة. كذلك حصل برنامجان على إعادة الاعتماد المشروط في كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة هما: برنامج جراحة الفم الأسنان وبرنامج العلوم الصيدلانية.

أيضاً حصل على الاعتماد البرامجي الكامل للمرة الأولى برنامج الطب والجراحة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. كما حصل على الاعتماد المشروط للمرة الأولى كل من برنامج المحاسبة وبرنامج نظم المعلومات الإدارية في جامعة الملك سعود، وبرنامج الصحة العامة في جامعة القصيم.

وبيّن معالي الدكتور السبتي أنه بذلك يصبح مجموع ما منحه المركز من شهادات اعتماد بشقيه البرامجي والمؤسسي في جولات الاعتماد الخمس 119 شهادة اعتماد، ويدرس المركز حالياً مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد التي تقدمت بها عدة جامعات و برامج علمية، وقد تحقق المركز من استكمالها لمتطلبات التأهل للاعتماد، وهي في طور إجراءات الاعتماد الأكاديمي.

من جانبه بيّن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي سعادة الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي أن عمليات الاعتماد تعتمد على التحقق من استيفاء (المؤسسات/البرامج) لمتطلبات المركز للتأهل للاعتماد الأكاديمي وكتابة تقرير الدراسة الذاتية، ومن ثم قيام المركز بتكوين فرق من الخبراء للمراجعة الميدانية لتلك المؤسسات/البرامج التي يقوم خبراء محليون وأجانب بمراجعة الدراسة الذاتية وجميع الوثائق ذات العلاقة للمؤسسة أو البرنامج المعني، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لجميع مرافق المؤسسة التعليمية وبرامجها، والإطلاع على جميع أنشطتها وإجراء مقابلات مع كل من له علاقة، ومن ثم تنتهي العملية بإعداد تقرير موضوع مدعم بالأدلة حول ما تم استنتاجه خلال عمليات التقويم.

يتبع ذلك قيام المؤسسة في وقت لاحق باعداد خطة عمل تبين كيفية تنفيذها لتوصيات فريق المراجعين، وعلى ضوء تقرير المراجعين وخطة العمل المقدمة وتقرير لجنة مراجعة الاعتماد يتم اتخاذ قرار حصول المؤسسة أو البرنامج على شهادة الاعتماد الأكاديمي التي تحدد مستوى الاعتماد وفترته.

وأوضح الدكتور الجبيلي أن خطوات التقويم والاعتماد الأكاديمي هي على النحو التالي:

1-التحقق من أهلية المؤسسة/البرنامج للتقدم للاعتماد.

2-التحقق من إعداد الدراسة الذاتية.

3-الزيارة الميدانية للتقويم الخارجي.

4-دراسة خطة عمل المؤسسة/البرنامج الخاصة بتوصيات فريق الزيارة الخارجي.

5-عرض التقارير على لجنة الاعتماد الاستشارية.

6-إعلان قرار الاعتماد.

7-المتابعة الدورية للجهة المعتمدة.

8-إعادة التقويم بعد سبع سنوات.

وفي الختام بارك كل من معالي الدكتور السبتي والدكتور الجبيلي لأصحاب المعالي والسعادة مديري الجامعات، وعمداء الكليات، ومسؤولي البرامج، و منسوبي وطلبة تلك المؤسسات والبرامج حصولهم على الاعتماد بشقيه المؤسسي والبرامجي متمنياً أن تحذو باقي المؤسسات التعليمية والبرامج العلمية حذو المؤسسات والبرامج المعتمدة لتحقيق الاعتماد الأكاديمي؛ لما لذلك من نتائج تؤثر في تحسين نوعية المخرجات التعليمية، وفي مد سوق العمل بخريجين ذوي مهارات عالية وتعليم مميز وفق رؤية المملكة 2030م .