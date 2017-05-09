القطاع الغربي بطلا للكاراتيه في بطولة الحرس الوطني

توج العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني، والدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الفائزين في منافسات الكاراتيه ضمن بطولة شهداء الحرس الوطني المقامة حاليا على ملعب مدينة الحرس الوطني بخشم العان في الرياض.

حيث حصل على المركز الأول القطاع الغربي بأربع ميداليات ذهبية وحل لواء الملك عبدالعزيز ثانيا بميدالية فضية وثلاث برونزية فيما حل لواء الملك عبدالله ثالثا بفضية وبرنزية.

كما تُوج لواء الأمن الخاص الأول بالمركز الأول في منافسات الرماية بمجموع 391 نقطة، والتي شهدت حضور مساعد الزويهري رئيس النادي الاهلي السابق وخالد المعمر رئيس نادي الشباب السابق.

وفي منافسات بناء الأجسام حقق علي الفرج ( القطاع الشرقي) المركز الأول في وزن 65 كغم، وحصل عبدالله الحريقي ( الطب الميداني) على المركز الأول في وزن 75 كغم ، فيما نال تركي القحطاني ( مركز التدريب) المركز الأول في وزن فوق 90 كغم.

من جهته تأهل فريقا القطاع الغربي ولواء الملك عبدالعزيز الآلي للمباراة النهائية من بطولة شهداء الحرس الوطني التي تقام منافساتها حاليا على ملعب مدينة الحرس الوطني بخشم العان في الرياض، بعد فوز القطاع الغربي على القطاع الشرقي بهدفين دون مقابل، وتغلب لواء الملك عبدالعزيز على سلاح الاشارة بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، فيما تأهل لواء الملك عبدالعزيز ولواء الملك عبدالله للمواجهة النهائية في منافسات شد الحبل.