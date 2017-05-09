التدريب التقني: 91% نسبة الرضا في مبادرة تدريب أفراد المجتمع “أتقن”

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تحقيق نسبة 91% كنتيجة لقياس مدى رضا المتدربين والمتدربات لمجمل التخصصات لبرنامج “أتقن ” لتدريب أفراد المجتمع في المجالات التقنية والمهنية، والمنفذة في 66 وحدة تدريبية في الكليات والمعاهد التقنية والمهنية.

وسعت المؤسسة منذ انطلاق البرنامج لقياس مستوى الرضا لتحقيق أهداف البرنامج، من خلال 15 مؤشر لجميع المتدربين والمتدربات طوال فترة البرنامج للمرحلة الأولى والمقدرة بثلاث أسابيع، أبرزها درجة تحقيق البرنامج لأهداف وتوقعات المتدربين، وملائمة التجهيزات والحقائب والقاعات التدريبية، وقدرة منفذ الدورة على الرد على الأسئلة وإدارة النقاش وتوصيل المعلومات.

وبلغ عدد خريجي برنامج “أتقن” في المرحلة الأولى 4683 متدرب ومتدربة في 6 تخصصات تقنية ومهنية روعي في اختيارها رغبة افراد المجتمع في تلك التخصصات، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية وهي (مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ التبريد والتكييف، ومبادئ التمديدات الصحية، ومبادئ صيانة السيارات) للرجال، و(مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الالي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر) للنساء.

وتهدف المؤسسة من إطلاق مبادرة تدريب المجتمع ” أتقن” إلى تقديم خدمة التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من أجل تأهيلهم والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، واستثماراً للإمكانيات المادية والبشرية في الوحدات التدريبية، بشروط ميسرة ومتاحة لجميع السعوديين والسعوديات،وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتوسع في تدريب أفراد المجتمع وتأهيلهم.