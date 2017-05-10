بلدية فيفاء تكثف جولاتها التفتيشية والرقابية على المحلات

كثفت بلدية محافظة فيفاء ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المحلات سيما مع قرب دخول شهر رمضان المبارك, للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة .

وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها البلدية بقيادة رئيس قسم صحة البيئة موسى أحمد صالح والمراقبون الصحييون أسفرت على رصد عدد من المخالفات كسوء النظافة وعدم الالتزام بالزي الرسمي وسوء تخزين المواد ووجود عدد من المواد منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات الأخرى .

حيث تم قفل بعض المحلات المخالفة ومصادرة العديد من المواد المخالفة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية لمراقبة ومتابعة جميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة التي تحتم على البلدية تكثيف الجهود حفاظا على صحةالمواطن والمقيم.

وأفاد بأنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة على جميع المحلات والمطاعم والبوفيهات المخالفة , داعيا الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 940 .