مجلس إدارة أدبي الرياض ينتخب المحمود رئيسا والعنزي إداريا والجاسر ماليا بحضور مدير الأندية الأدبية

بحضور مدير الإدارة العامة للأندية الأدبية الأستاذ محمد عابس، وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض المنتخبين في العشرين من رجب الماضي 1438هـ، جرى اقتراع سري يوم الثلاثاء 13شعبان1438هـ بمقرر النادي بحي الملز؛ لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، والمسؤول الإداري، والمسؤول المالي، وأسفر الاقتراع عن انتخاب الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود رئيساً لمجلس الإدارة، وفالح بن بليخ العنزي مسؤولاً إدارياً، وعبدالرحمن الجاسر مسؤولاً مالياً.

كما جرى الاقتراع على الاحتياط، وجاء الترتيب على النحو التالي: الدكتور محمد الفيصل والدكتور إبراهيم الشتوي والدكتورة أمل التميمي وعبدالهادي القرني ومنى شداد المالكي.

وقد بارك رئيس مجلس إدارة النادي الحالي الدكتور عبدالله الحيدري باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة للزملاء الثلاثة الذين حصلوا على ثقة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب؛ لإدارة النادي في السنوات الأربع المقبلة.

وأشار الحيدري إلى أبرز المنجزات التي حقّقها المجلس الحالي، ومن أهمها: الاحتفال بمرور أربعين عاماً على تأسيس النادي عام 1435هـ برعاية سمو أمير منطقة الرياض، وإصدار ستة كتب وثائقية ترصد مسيرته ومنجزاته، وافتتاح ثلاث لجان ثقافية في محافظات: المجمعة عام 1435هـ، وثادق عام1436هـ، والأفلاج عام 1437هـ، وإطلاق منتدى الشباب الإبداعي عام 1434هـ، وتطوير مطبوعات النادي من الكتب، وتوحيد إخراجها، وتوثيق عرى الشراكة مع المركز الثقافي العربي ببيروت، وحصول أربعة كتب من مطبوعات النادي على جوائز، ونقل بعض مطبوعات النادي إلى طريقة (برايل) للمكفوفين؛ تفعيلاً للاتفاقية الموقّعة مع جمعية (كفيف)، في خطوة تعد الأولى على مستوى الأندية الأدبية في المملكة، وتنفيذ ما يزيد على 230 فعالية في المدة من (1434ـ شعبان1438هـ)، منها فعاليات كبرى مثل: ملتقى النقد الأدبي، وجائزة كتاب العام، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ومعرض الكتاب الخيري.