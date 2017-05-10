أبها.. دهشة جمال النباتات الأخاذة وتنسيقها الباهر المريح

ما أن تتجول في شوارع مدينة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م، حتى تدهشك النباتات البرية والنباتات المنزرعة التي تنمو بها، بجمالها الأخاذ وتنسيقها الباهر المريح.

يقول مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لأبحاث البيئة والسياحة

بجامعة الملك خالد وأستاذ التصنيف والبيئة بقسم علوم الحياة الأستاذ الدكتور حسين الوادعي إن مدينة أبها تتميز بمجموعة منها، تعد أشجار “الجاكرندا” من أجملها، بل من أجمل الأشجار على مستوى العالم التي تتشح باللون البنفسجي المجلب للبهجة في هذه الأيام أيام الربيع، ما زاد من جمال الطبيعة الخلابة.

ويشير الوادعي إلى أن هذه الشجرة موطنها الأصلي البرازيل، وهي متساقطة الأوراق تتبع الفصيلة البنيونية من رتبة الشفويات، الأوراق مركبة ريشية فردية، والوريقات ذات قمة حادة ذات لون أخضر باهت، والأزهار مرتبة في نورات وهي أنبوبية بنفسجية زاهية اللون، تزهر في الربيع قبل ظهور الأوراق، حيث تتكاثر بالبذرة وتنجح زراعتها في الأراضي الخصبة والخفيفة وهي سريعة النمو ويصل ارتفاعها إلى عدة

أمتار وتزرع للظل والتزيين في الشوارع وفي الحدائق العامة، أخشابها تسمي أخشاب الأبنوس.

نبات الفلفل البيروفي

ومن النباتات البرية التي قد تزرع أحيانا وتزين شوارع أبها والمرتفعات الجبلية بها ويمكن ملاحظته كذلك في مروجها؛ نبات الفلفل البيروفي.

يوضح الوادعي أن هذا النبات والمسمي الفلفل البيروفي أو الفلفل الوردي هو نبات دائم الخضرة غير متساقط الأوراق موطنه الأصلي بيرو وعلى الرغم من تسميته بالفلفل، يعتبر الفلفل الوردي أو البيروفي فلفلا غير حقيقي، وهو ليس مرتبط بالفلفل الأسود المعروف على الإطلاق.

أشجار أرو كاريا

ثالث النباتات أشجار تسمي أرو كاريا متغايرة الأوراق، يلفت الوادعي

إلى أن هذه الشجرة نوع من النباتات يتبع جنس الأروكاريا من العائلة الأروكارية، وهي شجرة دائمة الخضرة مخروطية الشكل، وتعد من الأشجار غالية الثمن، أوراقها رفيعة ومدببة، وتمتد أفرعها على شكل طبقات أفقية تزرع في حدائق أبها منفردة لجمالها، ولها القدرة علي تحمل الظل.

نخلة واشنطونيا

رابع أبرز الأشجار نخلة واشنطونيا، وهي واحدة من أكثر أنواع النخيل زراعة كشجرة زينة، والشجرة موطنها الأصلي جنوب الولايات المتحدة كاليفورنيا وتكساس.

يقول الوادعي إن نخلة واشنطونيا سعفتها مروحي الشكل، شكلها المميز

يعطيها الأفضلية على بقية أنواع نخيل الزينة، وهي نخلة معمرة قد تعيش إلى 250 سنة،

وتصل لارتفاعات شاهقة، متحملة لمختلف الظروف البيئية ولا تحتاج لرعاية خاصة مثل باقي أنواع النخيل.