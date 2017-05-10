 اختتام فعاليات دورة الإمام مالك الفقهية الثالثة في السودان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

حضور (600) طالب وطالبة

اختتام فعاليات دورة الإمام مالك الفقهية الثالثة في السودان

اختتام فعاليات دورة الإمام مالك الفقهية الثالثة في السودان
فيفاء أون لاين ـ السودان

في حفل كبير اختمت فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الفقهية الثالثة التي أقامها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان بالتعاون مع المركز الإسلامي الإفريقي بجامعة إفريقيا العالمية .

شارك في الاحتفال جمع غفير من الأساتذة والطلاب والعلماء الذين لفتوا في كلماتهم  إلى فضل العلم وأهمية السعي لطلبه خاصة في فترة الشباب، شاكرين للندوة والمركز الإسلامي الإفريقي حرصهما على التعاون المثمر لنشر العلم النافع بين قطاع الشباب وتوعيته وتوجيهه إلى الفهم الصحيح للإسلام كما وزعت شهادات ودروع التكريم والجوائز على المشاركين .

يُذكر أن دورة الإمام مالك الفقهية جزء من برنامج (الرواحل الشرعية) وهو برنامج علمي متكامل، يتلقى فيه الطلاب علوم الشريعة واللغة العربية والدعوة مع حفظ المتون العلمية، ويحظى البرنامج بقبول واسع حيث التحق به أكثر من 600 طالب وطالبة.

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