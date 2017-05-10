بالصور: ثانوية العيدابي تستضيف تكريم قادة ومدربي و طلاب مشروع مجاميع التميز

اقام النشاط الطلابي حفلا لتكريم قادة ومدربي و طلاب مشروع مجاميع التميز والذي استضافته ثانوية العيدابي

وقد شرف الحفل سعادة مدير مكتب التعليم الاستاذ يحي غفالي ورئيس وحدة النشاط الطلابي والمشرف على المشروع بالمكتب الاستاذ قاسم بن علي الغزواني ومشرف النشاط العلمي الاستاذ محمد النعمي ومشرف الموهبين الاستاذ قاسم الاحمدي.

وفي ختام الحفل تم تكريم جميع المشاركين بالمشروع

وبهذه المناسبة يسر اسرة النشاط الطلابي ان تتقدم بخالص الشكر والتقدير لقائدالمدرسة الاستاذ قاسم بن اسعد الغزواني ولكافة طاقم العمل بالمدرسة من معلمين وادارين وطلاب على مشاركتهم الفاعلة في سبيل انجاح هذا الكرنفال مثمنين في نفس الوقت كل الجهود التي بذلت من قادة ومدربي ومشرفي المشروع بالمكتب سائلين الله التوفيق للجميع.

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