رعاية الأميرة ريما بنت طلال آل سعود وبالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.. و”سبق” راعياً إعلامياً

“إعلاميون” ينظم ندوة (انتهاك الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي)

– الحربي: تهدف الندوة للتعريف بالمسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على اساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، ينظم ملتقى “إعلاميون ندوة توعوية نسائية بعنوان (انتهاك الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي) بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة وبرعاية إعلامية من صحيفة “سبق”، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 13 شعبان 1438 الموافق 9 مايو 2017 م، في مقر مركز الجامعة بالرياض، وبحضور ومشاركة نخبة من المتخصصات والخبيرات في مجال الإعلام والقانون والأسرة.

وتأتي الندوة ضمن الجهود التي يبذلها “اعلاميون ” للمساهمة في تنمية الثقافة الرقمية في المملكة، وحث المجتمع على الاهتمام بتقنية المعلومات والنظام الرقمي، وبيان الجرائم المستحدثة التي ظهرت بعد الثورة المعلوماتية، والتعريف بالمسؤولية القانونية والجنائية التي تترتب على الانتهاكات والاستخدامات الخاطئة لشبكات التواصل الاجتماعي وسبل مكافحتها والحد منها.

من جانبها، أوضحت فوزية الحربي عضو مجلس إدارة “إعلاميون” ومساعد الأمين العام للقسم النسائي في الملتقى، إن الندوة تسلط الضوء على شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها من قبل السيدات السعوديات، واحصائيات مهمة وجديدة حول ذلك.

وأضافت الحربي: أيضا تهدف الندوة إلى التعريف بالمسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على اساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وفقا للأنظمة والقوانين المحلية، وتحديدا فيما يتعلق بانتهاك الخصوصية في المجتمعات النسائية كمشكلة برزت مؤخرا، والتطرق الى الأحكام والعقوبات الخاصة بالجرائم، والجهات التي يمكن ان تلجأ لها السيدة في حال الضرر، إضافة إلى تسليط الضوء على المسؤولية الاخلاقية ودورها في مواجهة جرائم تقنية المعلومات، واخيرا دور الاسرة في الحد من تلك المشاكل ومكافحتها.

وأشارت عضو مجلس إدارة “إعلاميون” ومساعد الأمين العام للقسم النسائي في الملتقى إلى إن الندوة تناقش ثلاثة محاور رئيسية تقدمها كلا من: الدكتورة أريج الحقيل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتورة مزنة الجريد مستشارة أسرية مختصة في الحصانة الاسرية والأستاذة نورة القحطاني مستشارة قانونية، في حين تدير الندوة الإعلامية فاطمة العنزي.

ونوهت الحربي إلى أن “إعلاميون” يوفر في الندوة ترجمة بلغة الإشارة إيمانا منه بأهمية فئة “الصم” ودورهم الحيوي والمهم في وعي ورقي وتطور المجتمع، ومشيرةً إلى أن الدعوة عامة للسيدات من خلال التسجيل على الرابط المخصص للندوة، وهو: https://goo.gl/forms/855f3er83lCHv2mu2.

يذكر أن “اعلاميون” تأسس عام 2002 م ويجمع نخبة من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين في مختلف المجالات الإعلامية، ويهتم بالمسؤولية الاجتماعية، ويطرح ما يهم الوطن والمجتمع بهدف نشر الثقافة الإعلامية وتعزيز الجوانب الأخلاقية والممارسات السليمة والصحيحة خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي.