توثيق التعاون بين الأحوال المدنية و “بر جدة” 

بحثت كلاً من إدارة الأحوال المدنية وجمعية البر بجدة توثيق التعاون فيما بينهما وذلك من خلال زيارة وفد الأحوال المدنية بجدة لمقر الإدارة العامة لجمعية البر بجدة.

هدفت الزيارة الى التعريف بخدمات الأحوال المدنية وبحث أوجه التعاون بين الطرفين لخدمة منسوبي الجمعية وإنهاء إجراءات أبناء وبنات البر اللذين ليس لديهم هويات، مع الترحيب بالتعريف بالجمعية وخدماتها من خلال مكاتب الأحوال المدنية.

ضم وفد إدارة الأحوال المدنية بجدة كلٌ من مدير الاحوال المدنية بجدة الاستاذ هادي الصبحي، ومدير الجنسيات الاستاذ رامي الصايغ، ومدير العلاقات العامة والإعلام الاستاذ خالد الزهراني، فيما ترأس فريق الجمعية خلال الاجتماع مساعد المشرف العام على الجمعية الاستاذ خالد الهويدي، ومدير الموارد البشرية الاستاذ خالد الزهراني، ومدير تنمية الموارد الاستاذ حسن الشمراني، ومدير التسويق والاتصال الاستاذ عمر باجرش.

وقدم المشرف العام على إدارة الجمعية الأستاذ سعيد بن محمد آل مشرف الشكر والتقدير لإدارة الأحوال المدنية بجدة لحرصهم على التعاون والتكامل مع الجمعية، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي يسهم في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا والتي تحتاج من الجميع كل دعم وحرص واهتمام، مبيناً بأن اللقاء أثمر عن التنسيق بين الطرفين في كل ما يصب في صالح أبناء الجمعية.

وأكد آل مشرف سعادته بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة وكافة القطاعات المعنية بما يسهم في تحقيق الجمعية لأهدافها، مرحباً بفتح آفاق التواصل والتعاون مع الجميع بما يخدم هذه الفئة العزيزة في المجتمع.



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